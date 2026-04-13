Valdilana, a fuoco elettrodomestico in piena notte con fumo in casa: due persone in ospedale

Scatta l’allarme a Valdilana per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione. A prendere fuoco, stando alle prime informazioni raccolte, un elettrodomestico per un sospetto cortocircuito.

Il rogo avrebbe provocato parecchio fumo all’interno dell’abitato tanto che due persone, presenti all’interno, sono state assistite dal personale sanitario del 118 e accompagnate in Pronto Soccorso per alcuni controlli.

Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il fatto è avvenuto in piena notte, poco dopo le 4 di oggi, 13 aprile, nella zona di Valle Mosso.