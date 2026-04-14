Tamponamento a Occhieppo Inferiore tra due mezzi, paura per il cane a bordo

Ci risiamo, un altro sinistro stradale si è verificato in via Papa Giovanni XXIII, nel comune di Occhieppo Inferiore.

Stavolta sono rimasti coinvolti in un tamponamento un automezzo e un furgone nella mattinata di oggi, 14 aprile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale sanitario del 118, ma dopo gli accertamenti di rito non si sono registrate persone ferite.

Presente anche un veterinario per l’assistenza ad un cane, trovato a bordo dell’auto: in un primo tempo, infatti, sembrava che fosse rimasto ferito nell’impatto ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Non è la prima volta che accadono incidenti stradali nella zona, come riportato da alcuni passanti e residenti, che ora chiedono provvedimenti per limitare la velocità dei veicoli così da garantire la sicurezza della viabilità.