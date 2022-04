Omicidio Erika Preti: 30 anni di carcere definitivi a Dimitri Fricano

Trent'anni definitivi di carcere per Dimitri Fricano per l'omicidio della fidanzata Erika Preti.

Questo ha deciso poco fa la Corte di Cassazione, concludendo la vicenda giudiziaria di questo omicidio commesso con 57 coltellate il 12 giugno 2017 a San Teodoro, in Sardegna, quando Erika Preti, ragazza di Pralungo che aveva 28 anni, e Dimitri si trovavano in vacanza.

Fricano evita quindi l'ergastolo in quanto era imputato per omicidio e anche per la simulazione della rapina posta in essere poco dopo l'omicidio per depistare gli inquirenti. Reati aggravati della crudeltà e dai motivi abbietti.

La Corte di Cassazione non ha tenuto conto della malattia psichiatrica di Fricano che avrebbe potuto attenuare la sua posizione detentiva con un periodo, ad esempio di 20 anni in carcere, seguito da una misura di sicurezza in una struttura medica ai fini della rieducazione.

Dimitri Fricano è attualmente detenuto nel carcere di Ivrea.

La sentenza della Cassazione ha inoltre confermato, a titolo di anticipo sul risarcimento del danno da chiedere in separato giudizio civile, la somma di 50mila euro ciascuno per i genitori di Erika e il pagamento delle spese di giudizio da parte di Fricano.