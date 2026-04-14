Carabinieri incontrano gli studenti di Vigliano Biellese, una mattinata dedicata alla cultura della legalità

Nell’ambito del progetto nazionale per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, promosso dall’Arma dei Carabinieri per l’anno scolastico 2025/2026, i militari della Stazione di Vigliano Biellese hanno incontrato gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri".

L'incontro, svoltosi nella mattinata dell'8 aprile, ha coinvolto circa 100 alunni delle classi prime, seconde e terze. L'iniziativa, condotta dal Comandante della Stazione, Maresciallo Ordinario Angelo Donatelli, ha avuto l'obiettivo di

sensibilizzare i ragazzi su temi di stretta attualità e sull’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana.

Durante la sessione didattica sono stati affrontati argomenti cruciali per la crescita

civica degli studenti:

− Bullismo e Cyberbullismo: analisi dei rischi legati alla rete e al comportamento tra pari.

− Responsabilità penale: focus sull'imputabilità dei minori e sulle conseguenze legali delle cosiddette "ragazzate".

− Sostanze stupefacenti e armi: riflessioni sui pericoli legati all'uso di droghe e alle conseguenze del porto d'armi.

− Misure di prevenzione: spiegazione di strumenti normativi quali il DACUR, l’avviso orale e gli ammonimenti del Questore.

Particolare interesse ha suscitato la distribuzione del "bullizzometro", un test di autovalutazione consegnato a ogni studente per aiutarlo a riconoscere precocemente i segnali di comportamenti violenti o discriminatori. L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra l’Arma e il mondo della scuola, volto a formare cittadini consapevoli e a rafforzare il legame di fiducia tra i giovani e le istituzioni.