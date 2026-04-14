Scontro tra auto in via Ogliaro, traffico e lunghe code tra Biella e Andorno Micca (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Lunghe code e traffico in via Ogliaro per un tamponamento che ha visto coinvolte due auto. È successo intorno alle 16 di oggi, 14 aprile, tra i comuni di Biella e Andorno Micca.

Stando alle prime informazioni raccolte due persone, assistite sul posto dal personale sanitario del 118, sarebbero state trasportate in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.

Sul posto i militari dell’Arma, impegnati nella gestione della viabilità e nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.