Tragico incidente tra Santhià e Carisio, morto un 63enne di Brusnengo

Aggiornamento ore 17.30

Abitava a Brusnengo l’uomo di 63 anni che, nella mattinata di oggi, 13 aprile, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

La tragedia si è consumata lungo la Provinciale 3 tra i comuni di Carisio e Santhià. A scontrarsi, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due tir. La vittima si chiamava Andrea Trizzino.

L’altro conducente, 54 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo all’ospedale di Vercelli. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri di Santhià, l’elisoccorso e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto, mediante l' utilizzo di attrezzature oleodinamiche all'estricazione della persona incastrata, ormai esanime all'interno dell' abitacolo.

La strada è attualmente chiusa al traffico.

Il fatto

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 9.15, sulla strada provinciale 3 tra Carisio e Santhià.

Coinvolti nello scontro due mezzi pesanti: una persona ha perso la vita mentre un uomo di 54 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso.