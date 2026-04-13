Maltempo, in alcune frazioni di Strona manca la corrente

Disagi nel comune di Strona a causa del maltempo. Come riportato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Cappio in alcune frazioni del paese manca la corrente elettrica.

“Enel sta collegando un generatore – spiega il primo cittadino - e tempo permettendo la fornitura tornerà a Zina, Cesa, Chiesa per le 19.30 mentre a Aimone, Quario e Molinetto sarà a disposizione per le 20.30. Questi sono orari indicativi ma molto probabilmente il ripristino potrebbe avvenire anche prima delle 19”.