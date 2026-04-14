Stava per versare 1.400 euro, truffa sventata in extremis da Carabinieri e personale di banca (foto di repertorio)

Stava per cadere nella rete dei truffatori ma l’intervento tempestivo di Carabinieri e personale di banca ha impedito che una donna di 44 anni perdesse una cifra pari a circa 1400 euro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 13 aprile, nel comune di Sandigliano.

Stando alle prime ricostruzioni, la biellese avrebbe ricevuto un sms sul proprio cellulare da una fantomatica società che le chiedeva di eseguire un bonifico oltre a chiamare il numero indicato. Una volta al telefono, il finto operatore l’avrebbe avvisata che sarebbe stata contattata dai militari dell’Arma per spiegarle la situazione. E, in effetti, la donna è stata chiamata da un numero che, apparentemente, corrispondeva a quello della centrale operativa ma non lo era.

La stessa si è portata nella banca di Sandigliano per effettuare una ricarica su una prepagata ma è stata convinta dal personale presente, assieme ai Carabinieri, che si trattava di un tentativo di truffa.

Ancora una volta si ricorda che nessuno appartenente delle forze dell’ordine richiede pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali attraverso email, messaggi o telefonate. Per dubbi o chiarimenti si prega sempre di contattare il 112.