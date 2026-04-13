Rifiuta l’alcol-test durante un controllo, nei guai una donna

Giornata da dimenticare per una donna residente nel Biellese. Fermata per un controllo dai Carabinieri di Masserano, mentre si trovava alla guida della sua auto, si sarebbe rifiutata di sottoporsi ai classici accertamenti alcolemici. A causa di ciò è stata deferita.
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Tollegno, trovato ferito in un bosco vicino a casa: soccorso un uomo
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme a 118 e Carabinieri.