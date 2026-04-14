Legalità e prevenzione, grande partecipazione all’incontro dei Carabinieri al Liceo del Cossatese e Valle Strona

Si è concluso con un notevole successo di pubblico l’incontro informativo tenutosi giovedì 9 aprile 2026 presso la sede di Cossato del Liceo del Cossatese e Valle Strona. L’evento, nato dalla sinergia tra l’Istituzione Scolastica, l’Arma dei Carabinieri e l’ASL di Biella, ha visto una nutrita partecipazione di famiglie e docenti, confermando l’urgenza e l’interesse del territorio verso i temi del disagio giovanile e della sicurezza.

L'iniziativa, promossa dalla Prefettura di Biella, si colloca nel solco delle direttive ministeriali per il rafforzamento della legalità negli istituti scolastici, mirando a creare un fronte comune tra scuola e attori istituzionali. Ad aprire il confronto è stato il Capitano Matteo Ettore Grasso, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cossato.

Nel suo intervento, il Capitano, coadiuvato dal Luogotenente Quirino D’Onofrio, Comandante della Stazione Carabinieri di Cossato, ha illustrato le principali novità normative in materia di sicurezza, ponendo l'accento sulle responsabilità dei genitori e sulle implicazioni legali dei comportamenti dei minori.

Responsabilità e consapevolezza: è stata fatta chiarezza sui rischi legati alla cosiddetta "difesa fai-da-te" e sulle conseguenze penali derivanti dal possesso di oggetti atti a offendere in ambito scolastico.

− Prevenzione: sono stati analizzati i pericoli della rete e delle "cattive compagnie", sottolineando come un precedente penale possa compromettere definitivamente il futuro professionale di un giovane.

L'approfondimento clinico è stato curato da un'equipe multidisciplinare dell'ASL, che ha offerto strumenti concreti per intercettare i segnali di malessere:

− La Dott.ssa Cristina Rossin, Dirigente Psicologa della Struttura Complessa di Psichiatria, ha approfondito il tema "Isolamento, vergogna e impotenza come fattori di rischio", evidenziando come gli adulti possano tempestivamente chiedere aiuto ai servizi territoriali.

− Il Dott. Fabrizio Forzan, psicologo referente per la Neuropsichiatria Infantile, ha analizzato le dinamiche di prevaricazione tipiche del bullismo e del cyberbullismo, fornendo indicazioni su come segnalare correttamente tali episodi.

− La Dott.ssa Manuela Cutuli, psichiatra del SerD, ha concluso i lavori trattando i "Comportamenti a rischio in adolescenza", spiegando come le peculiarità del neurosviluppo rendano i giovani più vulnerabili alla sperimentazione di sostanze e a condotte additive.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Tiziana Tamburelli, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata, sottolineando come la collaborazione tra docenti e famiglie sia la chiave per affrontare situazioni delicate e complesse. Il vivace dibattito che ha seguito gli interventi ha confermato l'importanza di questi momenti di confronto per promuovere una cultura della legalità consapevole e condivisa.