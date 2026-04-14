Tamponamento tra tre auto a Chiavazza, una giovane in ospedale: altri sinistri a Biella, Mongrando e Valdilana

Nuova raffica di sinistri stradali nel territorio biellese.

A Chiavazza, intorno alle 20 di ieri, 13 aprile, si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti tre mezzi. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto, era presente anche il personale sanitario del 118 per garantire la prima assistenza ad una giovane, rimasta lievemente ferita nell’impatto. Alla fine, è stata accompagnata in codice verde al Pronto Soccorso per le cure del caso.

A Mongrando, invece, stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe stata colpita in pieno da un masso caduto da un muro di cinta lungo la Strada della Serra e avrebbe riportato seri danni. Indenne la conducente. Infine, si segnalano altri tre incidenti nei comuni di Biella e Valdilana ma fortunatamente le persone alla guida non hanno riportato conseguenze gravi.