Tante cose da fare a Biella oggi 8 e domani 9 febbraio

Sabato 8

- Candelo, carnevale al polivalente, consegna delle chiavi del comune alle maschere alle 21,30 al polivalente. Presentazione delle maschere dalle 21,30

- Biella, spazio Hydro, Hangel Bat Dawid

- Ponzone, al Teatro Giletti di Ponzone Valdilana alle 21.15 va in scena lo spettacolo "Amadeus"

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro, 5, 6° Gran Tour delle Fiabe

- Gaglianico, presso l'Auditorium comunale di Gaglianico debutterà lo spettacolo "Maratona di New York" di Edoardo Erba, secondo appuntamento della seconda edizione della rassegna "Storie Off" organizzata da Storie di Piazza Aps, in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Gaglianico.

- Biella, Federica Pellegrini a Campioni sotto le stelle alle 21 al Biella forum

- Sandigliano, concerto di cori Le Voci del sabato Sera e La Ceseta, aspettiamo l'adunata alle 21 in chiesa parrocchiale

- Biella, sede Cai presentazione programma giovani ore 17,30 nella sede CAI Biella

- Biella, Camminiamo contro la tratta

- Biella, mercatini di San Valentino in piazza Vittorio Veneto

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

Domenica 9

- Biella, mercatini di San Valentino in piazza Vittorio Veneto

- Bocchetto Sessera, Tavigliano, BI, Snow Bike Experience, Escursione sulla neve in mountain bike, elettrica o muscolare, lungo i tracciati delle piste da fondo dalle 10,30

- Biella, via Serralunga 27, L'Arte Vien Giocando. Cittadellarte Fondazione Pistoletto propone un tour esclusivo per i più piccoli (età dai 5 agli 11 anni), per far vivere anche a loro un'esperienza artistica diversa e divertente.

- Biella, Visite guidate al Santuario di Oropa dalle 11

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro, 5, 6° Gran Tour delle Fiabe

- Biella, spazio Hydro, Social Swing Dance dalle 17,30

- Quaregna Cerreto, il prof. Marco Ciardi, Ordinario di Storia della Scienza e della Tecnica all'Università di Firenze, sarà ospite del Comune di Quaregna Cerreto

- Candelo, carnevale al polivalente, carnevale per i bambini al polivalente dalle 15

- Valdilana, fagiolata in piazza Italia solo da esporto alle 11

- Occhieppo Inferiore, distribuzione della polenta concia dalle 11,30 presso via Trotta da parte degli Amici del Cantone Sopra

- Cossato, il centro incontro organizza il pranzo di carnevale, possibilità da asporto

- Valdengo, Winter Brich Trail

- Lessona, fagiolata circolo di Lessona e Lessona Calcio