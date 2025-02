Lo spettacolo "Amadeus" in programma sabato al teatro di Ponzone

tragicommedia attualissima: si ride e si piange dell’immortalità della fama. La Compagnia Teatrale della Civetta propone per sabato 8 febbraio al Teatro Giletti di Ponzone Valdilana lo spettacolo "Amadeus".

La scena è la Vienna imperiale, l'anno il 1823: l’anziano musicista Antonio Salieri continua ad autoaccusarsi di aver ucciso, più di quarant’anni prima, il celebre compositore Wolfgang Amadeus Mozart che, nonostante sia morto giovane e in povertà, è ormai arrivato ad eclissarne completamente la fama. Una storia scritta per ridere e riflettere allo stesso tempo, in cui Salieri riporta in scena la sua storia e il suo rapporto con Mozart, e tutti gli eventi che ne sono scaturiti. Ma sarà tutta realtà o anche il racconto dell'anziano musicista è una sorta di "commedia all'italiana"? Dal testo dell'opera teatrale, firmato Peter Shaffer, è stato tratto il film "Amadeus" del 1984, per la regia di Milos Forman, vincitore di otto premi Oscar. L'incasso della serata sarà devoluto al Comitato di Borgosesia della Croce Rossa e destinato all'acquisto di una nuova ambulanza.