Bielmonte, detriti e slavine sulle strade di accesso. Le raccomandazioni della Prefettura: “Non salite” FOTO e VIDEO

Nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata dal Prefetto di Biella in data odierna al fine di valutare la situazione relativa agli eventi atmosferici nevosi che hanno interessato il versante di Valdilana e della Valle Cervo, vie di accesso per Bielmonte, è stato evidenziato dai tecnici della Provincia che le strade provinciali non sono allo stato percorribili in quanto interessate da slavine e da detriti portati a valle. La stessa viabilità è quindi interdetta e ove le condizioni lo consentano è previsto un primo intervento di sgombero nelle ore pomeridiane odierne, con un prosieguo delle stesse domani.

Dalle informazioni raccolte sarebbero circa 30 le persone bloccate tra turisti, residenti, gestori e dipendenti dei vari rifugi e chalet di montagna ma il numero potrebbe variare. “Si raccomanda, pertanto, di non avventurarsi per raggiungere le località interessate anche perché il rischio slavina permane anche per le prossime 36 ore come da odierno bollettino di Arpa Piemonte – riporta in una nota stampa la Prefettura di Biella - Il Centro Coordinamento Soccorsi ha sospeso la riunione e riprogrammato la stessa per le 9.30 di domani allo scopo di valutare le modalità di evacuazione in sicurezza degli ospiti delle strutture alberghiere presso le località interessate”.