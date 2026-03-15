Artisti biellesi per Emergenza Freddo, la solidarietà è protagonista a Palazzo Gromo Losa FOTO

Artisti biellesi per Emergenza Freddo è il titolo dell'asta benefica che si è svolta oggi, domenica 15 marzo, nel salone di Palazzo Gromo Losa al Piazzo. Presente anche il Comune nella persona dell'assessore Isabella Scaramuzzi, assieme ai vertici della Fondazione CR Biella.

Per l'occasione, sono stati raccolti oltre 2800 euro, con l'assegnazione di 28 lotti su 39 a disposizione. “Siamo soddisfatti del bilancio complessivo della manifestazione – sottolinea il battitore d’asta Marco Cassisa che, da diversi anni, cura le iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere il progetto, coadiuvato dagli interventi musicali del pianista jazz Alessio Pagliero – Le opere non assegnate sono ancora disponibili per una donazione da 100 euro ciascuna e saranno pubblicate in foto sulla pagina Facebook di Emergenza Freddo”.

Come sempre, da quando il progetto è iniziato 14 anni fa, è stata l’associazione di volontariato “La rete” a raccogliere le donazioni, sotto forma di offerte per le opere all’asta, con il supporto del CTV – Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli. L’asta, inoltre, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha contattato e coinvolto numerosi artisti o eredi di artisti scomparsi che negli anni hanno esposto allo Spazio Cultura di via Garibaldi e che hanno donato con generosità le loro opere.

Sono state battute opere di artisti e fotografi biellesi come Daniele Basso, Bruno Beccaro, Massimo Premoli, Piero Crida, Emmanuela Zavattaro, Alessandra Lanza, Diana Carolina Rivadossi, Fulvio Platinetti, Placido Castaldi, Franca Reivella, Ido Novello, Celso Tempia, Romolo Ubertalli, Mario Vineis, Ettore Olivero Pistoletto, Antonio Zanolo Gastone Cecconello, Manuele Cecconello, Alberto Barbera, Sergio Ramella e tanti altri.