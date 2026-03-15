Candelo, vandali al Ricetto: spezzata la pianta del Belvedere

“È uno sfregio verso l'intera comunità. Spiace davvero assistere a episodi così inqualificabili. La vergogna non conosce limiti”. Trattiene a stento l'amarezza il sindaco di Candelo Paolo Gelone, dopo l'atto vandalico compiuto al Belvedere del Ricetto.

Stando alle prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe spezzato la pianta posizionata al centro del piano rialzato. A segnalarlo diversi cittadini, visibilmente rammaricati per un gesto compiuto senza alcuna ragione o giustificazione. Inaugurata nel novembre 2023 e incorniciata dal simbolo del Terzo Paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto, la struttura è il frutto di un processo condiviso e partecipato assieme a Cittadellarte-Fondazione Pistolettto. Oggi, il nuovo Belvedere è un punto panoramico moderno e accogliente, sempre molto apprezzato dai visitatori e dai turisti, soprattutto per il paesaggio che si affaccia sulle montagne del Biellese.

“Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti responsabili – sottolinea Gelone – Chiediamo agli autori di questo atto vile di farsi avanti prima che venga sporta denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine”.