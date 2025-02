Domenica a Valdengo si corre il “Winter Brich Trail“

Il “WINTER BRICH TRAIL “ è organizzato dalla ASD WINTER BRICH VALDENGO. Si Svolgerà domenica 9 febbraio con ritrovo e partenza presso il Centro Sportivo Comunale in Via Libertà, 30 a Valdengo.

L'evento sportivo contempla 4 percorsi:

una gara competitiva di circa 42 km per 1900 m. di dislivello positivo e negativo, qualificante 50k UTMB World, una gara competitiva di circa 23 km per 1000 m. di dislivello positivo e negativo, 20k UTMB World, una seconda gara competitiva di circa 13 km. per 450 m. di dislivello positivo e negativo e un itinerario di circa 9 km. per 250 m. di dislivello da percorrere a passo libero (passeggiata ludicomotoria) o con tecnica Nordic walking.

CONDIZIONI

Potranno iscriversi alle gare competitive tutti gli atleti maggiori di 18 anni per la distanza di 13 km e tutti i maggiori di 20 anni per la 23 e 42 km in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (atletica leggera) con scadenza non antecedente il 09 febbraio 2025, i quali dovranno inoltre: essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara; essere perfettamente allenati per affrontarla; aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale in ambiente collinare boschivo per potere gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, pioggia, freddo, neve); saper gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, i problemi digestivi, i dolori muscolari o delle articolazioni, le piccole ferite ecc. essere coscienti che il ruolo dell'Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestire questi problemi.

QUOTE D' ISCRIZIONE PER LE GARE COMPETITIVE

Gara competitiva di 42 Km: • Dal 14/10/2024 al 31/12/2024: € 38,00 • Dal 01/01/2025 al 03/02/2025: € 45.00

Gara competitiva di 23 Km: • Dal 14/10/2024 al 31/12/2024: € 20,00 • Dal 01/01/2025 al 03/02/2025:€ 25,00

Gara competitiva di 13 Km : • Dal 14/10/2024 al 31/12/2024 : € 14,00 • Dal 01/01/2025 al 03/02/2025: € 18,00

ITINERARIO DI 9 km NON COMPETITIVO La passeggiata ludico-motoria ed il Nordic walking si svolgeranno lungo questo percorso ed il costo di iscrizione sarà di 9,00€ iscrivendosi online (Wedosport) e di 10,00€ iscrivendosi il weekend della gara in zona partenza ,

ISCRIZIONE: direttamente on-line sul sito: www.winterbrichtrail.it e tramite il servizio online WEDOSPORT. L' iscrizione va effettuata entro le ore 23:59 del giorno 03 febbraio 2025. Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.

E' stato definito il tetto massimo di atleti per le tre gare competitive: 42 KM:250 iscritti 23 KM: 300 iscritti 13 KM: 200 iscritti

ORARI DELLE PARTENZE: Gara competitiva di 42 Km. : ore 8,00; Gara competitiva di 23 Km. : ore 9,30 ; Gara competitiva di 13 Km. : ore 10,00 o Il 9 febbraio 2025 dalle 14 alle 18 e il giorno della gara (09 febbraio 2025) fino alle ore 9 e 30 ; Itinerario a passo libero e N.W. : ore 10,15