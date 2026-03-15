Natura, cavallo e uomo: a Salussola protagonisti gli studenti del Bona

Domenica 8 marzo Slow Food Travel Montagne Biellesi e Libreria Alchémica si sono incontrati a Ca’Riunci, Salussola, per una giornata dedicata al territorio, alla natura e alla relazione tra uomo e cavallo. L’evento è stato ideato e organizzato negli ultimi mesi dagli studenti della classe 3I Indirizzo Turismo dell’IIS “E. Bona”, nell’ambito del loro progetto annuale di FSL (Formazione Scuola Lavoro) “In viaggio con il cavallo”, in collaborazione con la Rete di imprese Final Furlong.

All’iniziativa hanno partecipato circa quaranta persone a piedi e 13 binomi cavallo–cavaliere, partiti dall’Ippica San Giorgio di Cerrione. Accompagnati dagli studenti nel ruolo di guide, i partecipanti hanno raggiunto le antiche vigne di Ca’Riunci percorrendo un suggestivo sentiero tra i boschi della Serra Biellese, immersi in un paesaggio naturale di grande fascino. Prima della partenza, gli studenti hanno collaborato con le Guide Equestri FISE nelle operazioni di preparazione all’escursione, contribuendo alla bardatura dei cavalli e affiancando attivamente i cavalieri.

Una volta organizzato il gruppo a cavallo, gli studenti–guide hanno ricevuto e accompagnato anche i partecipanti a piedi lungo il percorso. Anche i cavalli, fedeli compagni di viaggio, hanno potuto godere della tiepida giornata di sole primaverile, riposando e brucando negli ampi spazi verdi messi a loro disposizione. A completare l’esperienza, Libreria Alchémica ha allestito uno spazio dedicato ai libri, con l’esposizione di oltre trenta titoli tra romanzi, saggi e testi per bambini. La selezione, curata da Elisa Giovannacci e Francesca Dalla Pozza, proponeva spunti di approfondimento sul tema della comunicazione e della relazione profonda nel binomio uomo–cavallo.

La preparazione dell’evento, resa possibile grazie alla collaborazione nei mesi precedenti di tutti i professionisti coinvolti, e la riuscita della giornata di domenica hanno rappresentato un’importante occasione formativa per gli studenti del corso Turismo. I giovani, futuri operatori del settore, hanno potuto conoscere più da vicino il proprio territorio e sperimentare concretamente come promuoverne e valorizzarne il paesaggio naturale, la cultura e i prodotti enogastronomici. Un’esperienza unica che ha permesso loro di comprendere come, con impegno e visione, il Biellese abbia davvero molto da offrire.