Due biellesi a The Voice Generation, Barbara Capizzi e Giulia Zucconelli conquistano Arisa e il pubblico di Rai 1

C’è grande orgoglio tra i soci dell’Associazione "Libera la Voce" per lo straordinario traguardo raggiunto venerdì sera su Rai 1. La coach dell’associazione, Barbara Capizzi (conosciuta dal grande pubblico con il nome d’arte Beba), e la sua storica allieva Giulia Zucconelli, hanno letteralmente incantato la platea: in particolare durante l’ultima puntata di The Voice Generation.

La loro esibizione non è stata solo una prova di eccellenza tecnica ma un momento di pura emozione e divertimento che ha convinto la coach Arisa a volerle fortemente nel suo team. Arisa ha riservato parole di profonda stima per entrambe, lodando non solo le doti vocali, ma anche l’intesa rara e il legame umano che traspariva da ogni nota, definendo la loro performance come un esempio di coesione e autenticità artistica.

Un legame che va oltre la musica. Il successo a The Voice Generation rappresenta il coronamento di un percorso didattico e umano nato all'interno di "Libera la Voce". Il rapporto tra Barbara e Giulia incarna perfettamente la missione dell’associazione: coltivare il talento attraverso la passione, il tempo e la dedizione costante.



"Siamo fieri e commossi per questo risultato - dichiara Mattia, presidente e portavoce dell’Associazione - Vedere Barbara e Giulia su un palco così prestigioso, e sentire i complimenti di una grande artista come Arisa, conferma che il lavoro svolto in questi anni ha radici profonde. Barbara non è solo una coach straordinaria ma un’anima capace di far fiorire i propri allievi, e Giulia ne è la testimonianza più bella".



Dopo aver conquistato il "pass" per la fase successiva, i soci di "Libera la Voce" e i numerosi sostenitori si preparano a fare il tifo. L'appuntamento è fissato per le prossime puntate, dove Barbara e Giulia continueranno a portare il nome dell'associazione sotto i riflettori della prima serata Rai.

Non resta che attendere e sostenere queste due eccezionali artiste nel loro viaggio nel team di Arisa.