Storie di Piazza: "Maratona di New York" in scena a Gaglianico.

Sabato 8 febbraio 2025 presso l'Auditorium comunale di Gaglianico debutterà lo spettacolo "Maratona di New York" di Edoardo Erba, secondo appuntamento della seconda edizione della rassegna "Storie Off" organizzata da Storie di Piazza Aps, in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Gaglianico.

In scena una compagnia indipendente formata da Francesco Logoteta e Stefano Bernardi, attori biellesi che si sono conosciuti anni fa ai tempi del "Mercato dei Sogni", per la prima volta insieme su un palco, diretti da Maria Raiteri (già regista di Logoteta nel "L'Invetriata" di Ferdinando Crini e "La Bolla" di Luca Pasquadibisceglie), con la tecnica di Roberto Perin.

"Maratona di New York " è la storia di due amici, Mario e Steve, che si allenano due volte alla settimana perché hanno deciso che vogliono partecipare alla prestigiosa competizione americana. Due figure complementari: Steve, determinato, trascinante e tranciante nel suo modo di vedere le cose ("correre è solo una questione di nervi, il fisico non c'entra nulla!") e Mario, decisamente in serata no, che segue l'amico ma scivolando spesso in ripensamenti e discorsi fuorvianti ("ma secondo te, esiste Dio?).

E mentre il ritmo della corsa scandisce il passare del tempo, nel dialogo affiorano questioni della vita passata, riflessioni su se stessi e sul rapporto di amicizia, fino a toccare profondità inattese. Sullo sfondo di una serata che acquista toni indefiniti in cui qualcosa non torna.

Uno dei testi più rappresentati al mondo, in cui la genialità di Edoardo Erba ha saputo coniugare brillantemente drammaturgia e gesto teatrale, offrendo all'attore la possibilità (rara) di essere veramente condotto dal movimento verso un sentire autentico. La maratona come metafora del gesto estremo e disperato, in totale competizione con se stessi, senza altro fine che quello di portare un messaggio, anche a costo della vita stessa.

Tradotto in molte lingue, è una sfida fisica e vocale che ogni attore ha pensato di affrontare almeno una volta nella sua carriera.