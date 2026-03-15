Cossato in campo per la Giornata di sensibilizzazione contro i Disturbi del Comportamento Alimentare

Oggi, 15 marzo, ricorre la Giornata Nazionale per la sensibilizzazione contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. Anche quest’anno il comune di Cossato aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema avviata da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dalla Onlus Never Give Up, illuminando di lilla, già dalla serata di venerdì 13 marzo, il Municipio e la facciata della Scuola Capoluogo in Piazza Angiono, i muri della scuola Leonardo Da Vinci e del Teatro Comunale oltre che le aiuole di Piazza Tempia.

“In Italia le persone in cura per disturbi alimentari tra cui anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata, sono oggi 3 milioni e mezzo. Sono numeri più che raddoppiati negli ultimi anni. Purtroppo, il trend è in crescita e si registra un rilevante abbassamento dell’età di esordio – spiegano da Anci e Never Give up sui canali social del comune di Cossato –. Il dato più preoccupante è che i disturbi alimentari costituiscono la prima causa di morte per malattia tra gli adolescenti e solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio".