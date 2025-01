Campioni sotto le stelle, il 2025 parte col botto: a Biella arriva Federica Pellegrini

Campioni sotto le Stelle, il format di talk-show sportivi voluto dall’Assessorato allo Sport di Biella, torna con un’ospite di livello mondiale.

Sabato 8 febbraio alle ore 21, al Palazzetto dello Sport di Biella, a chiacchierare con il giornalista e scrittore Alessandro Alciato sarà Federica Pellegrini, la Divina, una delle più grandi nuotatrici e sportive della storia. La sua carriera, impreziosita da 11 record del mondo, è legata a successi in ogni competizione. Ha collezionato 68 medaglie a livello internazionale e 180 a livello italiano. Ha vinto per 15 anni consecutivi. Ha partecipato a cinque Olimpiadi. È stata medaglia d’argento ad Atene 2004 nei 200 stile libero e, nella stessa specialità, oro a Pechino 2008.

Oltre che alle Olimpiadi, è salita sul podio ai Mondiali (11 volte di cui 6 sul gradino più alto), ai Mondiali in vasca corta, agli Europei, agli Europei in vasca corta, ai Giochi del Mediterraneo, alle Universiadi e ai Campionati Italiani. Diverse le partecipazioni a programmi tv di grande successo come Pechino Express e, molto recentemente, Ballando con le Stelle.

Prima di Federica Pellegrini, a Campioni sotto le Stelle sono stati protagonisti sportivi come i Palloni d’Oro Andriy Shevchenko e Fabio Cannavaro, il Campione del Mondo Gianluigi Buffon, i Campioni del mondo della pallavolo, il miglior arbitro di sempre Pierluigi Collina, il CT della Nazionale di basket Gianmarco Pozzecco, l’allenatore Stefano Pioli, il vincitore della Coppa Davis Lorenzo Sonego, il plurimedagliato olimpico della scherma Luigi Samele, Legends del calcio come Javier Zanetti, Ivan Ramiro Cordoba, Massimo Ambrosini, Claudio Marchisio.

Come da tradizione, l’ingresso per il pubblico sarà gratuito, con prenotazione. Link per prenotazione https://www.eventbrite.it/e/federica-pellegrini-a-campioni-sotto-le-stelle-tickets-1203105664429?aff=oddtdtcreator