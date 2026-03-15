Biella, studenti del Bona a lezione di Pet Therapy con una “prof” davvero speciale

Nel pomeriggio di martedì scorso Rei, una bellissima cagnolina beige, ha varcato la soglia dell’IIS E. Bona per inaugurare il corso di formazione in Pet Therapy rivolto agli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Ad accompagnarla c’erano le dottoresse Miriam Borra, psicologa e psicoterapeuta, e Debora Catalano, medico veterinario comportamentista, responsabili di UAM Scuola di alta formazione in Pet Therapy ed ente accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione, punto di riferimento per professionisti dell’area sanitaria, educativa e sociale che desiderano specializzarsi in questo ambito con un’impostazione metodologica rigorosa e strutturata.

Durante questo primo incontro, una ventina di studenti del triennio, molto interessati e partecipi, hanno scoperto con le formatrici le origini delle AAA (Attività Assistite con Animali) e il loro sviluppo fino ai giorni nostri. In particolare, è stato approfondito come queste attività possano promuovere competenze relazionali, comunicative e di osservazione, favorendo al tempo stesso una riflessione sul valore della relazione uomo-animale nei contesti educativi e socioassistenziali.

Nella seconda parte della lezione, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona alcune attività esperienziali con il cane, simili a quelle proposte nei diversi contesti educativi e assistenziali, dagli asili nido alle RSA. Animali come il cane, il gatto, il coniglio, l’asino e il cavallo rappresentano infatti preziosi collaboratori dei professionisti negli IAA (Interventi Assistiti con Animali), riconosciuti ufficialmente a livello nazionale.

È la prima volta che nel territorio biellese viene proposta una formazione di questo tipo all’interno di una scuola superiore e, visto l’interesse suscitato, ci si augura che possa rappresentare l’inizio di future collaborazioni anche con altre realtà del territorio.