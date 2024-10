Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 4, 5 e 6 ottobre

Venerdì 4 ottobre

- Netro, Utuberfest Netreis

- Ponderano, visita alla chiesa parrocchiale

- Cossato, teatro, Noi Cantando&friends

- Biella, 48ª Stagione de «i concerti dell’accademia», musica di Antonio Vivaldi alle 20:45 all'Oratorio del Santo Sudario di Biella (davanti all'Accademia, al Piazzo).

- Biella, Notte della Moda, l'Aula Magna dell'ITIS Q. Sella di Corso Pella a Città Studi

- Biella, a Biella Piazzo, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero, la VIII edizione di Fatti ad Arte

Sabato 5 ottobre

- Biella, Bi digital

- Valdilana, Carlo PESTELLI: voce e chitarra, interpreta le canzoni di FABRIZIO DE ANDRE', ispirate dalle poesie dell' Antologia di Spoon River, sempre di Edgar Lee Master. dalle 16,30 Mosso, Sala degli Affreschi, Piazza Italia

- Castello di Roppolo, “IMMAGINI D'ITALIA - In chiave di basso”

- Netro, Utuberfest Netreis, raduno trattori in notturna

- Valdilana, Mosso, Sala degli Affreschi, Piazza Italia, RITORNO A SPOON RIVER

- Ponderano, visita guidata con Fabrizio Gremmo

- Biella, premio Più bellezza in Valle ore 15,45 auditorium Palazzo Gromo Losa

- Miagliano, Villa Poma trail

- Biella presso la sede della Fondazione Clelio Angelino in via Losana, 4 a Biella, si svolgerà l'Open Day dedicato ai laboratori d'arte per bambini LaborARTE.

- Biella, Chiavazza Ludobus dalle 10 alle 16 ai giardini Olimpici d'Italia

- Trivero, concerto nella chiesa parrocchiale

- Pollone dal Cielo, Mataroma alle ore 17:30, con partenza fronte Lanificio F.lli Piacenza a Pollone, Maratomina aperta ai bimbi da 4 a 6 e da 7 a 10 anni divisi in categorie, voli in mongolfiera

- Borriana, alle 10 inaugurazione mostra “Collettiva d'autunno”

- Callabiana, cena dei capunit

- Biella, Cascina Oremo, Valori in Rete, convegno

- Viverone, esercitazione di Protezione Civile organizzata dal Comune di Viverone e dalla Croce Rossa Italiana.

- Mosso, Valdilana, XIV Festival Incontri culturali

- Biella, a Biella Piazzo, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero, la VIII edizione di Fatti ad Arte

- Magnano, in biblioteca presentazione del libro alle 15 di Manzato “A un passo da me”

- Camandonina, alle 10 2 itinerari

- Candelo, Puliamo il Mondo

- Zubiena, alla scoperta della Bessa

- Zubiena, Esperienza Harry Potter Pomeridiana

- Valdilana, dal Rifugio Sella di Baltigati alla "Fabbrica della ruota", spettacolo Teatrando "Turno di notte"

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. Provinciale Rosazza Oropa, Aperture straordinarie, il Giardino on-demand

- Masserano, l'arte e la tecnica dello stucco

- Roppolo, Il Cammino di Oropa in E-bike

- Muzzano, Antica Cascina del Medico, Il Profumo del Suono

- Donato, Da La Ca' a la Ca', corsa non competitiva sulle montagne biellesi

- Biella, Rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam”

- Biella, processione OFTAL

Domenica 6 ottobre

- Netro, Utuberfest Netreis

- Salussola, Corso di Cesteria al Museo dell'oro a cura del Maestro Paolo Vergnaghi.

- Bielmonte, Baskin Day in Oasi Zegna

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Cossato, pedalata ecologica per le vie di Cossato. Partenza alle 14,45 da piazza Croce Rossa. Iscrizioni dalle 13,30. In caso di maltempo verrà annullata.

- Valdilana, Trofeo Ermenegildo Zegna gara competitiva

- Ponderano, Santa Messa presieduta da Vescovo, benedizione targa restauro chiesa

- Viverone, festa dei nonni

- Vigliano, Vigliano Biellese, Castello di Montecavallo Via per Chiavazza n 30, Villa Era Via Giuseppe Rivetti n 53, La Malpenga Via Scaglia n 4, DIMORE DI VINO, Con il supporto di FAI e Vigliano Biellese Cittadelvino, una giornata alla scoperta della storia di tre dimore e dei loro vini, Castello di Montecavallo, Villa Era e La Malpenga,

- Vergnasco, visita guidata al castello

- Biella, a Biella Piazzo, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero, la VIII edizione di Fatti ad Arte

- Bielmonte, sport e divertimento per tutti

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, Strabau

- Pollone dal Cielo, voli in mongolfiera, mercatino

- Mottalciata, 1° Mottalciata Motor Show

- Candelo, Festa dell'Uva del Sorriso, ritrovo 10,45 in via Campile 40b

- Vertical Tovo- Oropa

- Mongrando, corsa 5 campanili

- Callabiana, cena dei capunit

- Graglia, nella Basilica del Santuario di Graglia (Biella) la quinta edizione della Giornata della Fratellanza e della Pace, con la partecipazione delle comunità cristiana, buddhista, ebraica, musulmana

- Viverone, esercitazione di Protezione Civile organizzata dal Comune di Viverone e dalla Croce Rossa Italiana.

- Strona, Note in Natura, passeggiata sulle note musicali ore 13,30 ritrovo davanti al municipio

- Graglia, al Monastero buddhista di Graglia Santuario, unica tappa italiana del viaggio internazionale di Drubpon Tsering Rinpoce.

- Candelo, ritorna per il quarto anno consecutivo, dopo il successo degli anni precedenti, il Mercato del Rinascimento di Storie di Piazza aps

- Oropa, Escursione con Accompagnatore naturalistico GAE abilitato, completata da una visita al sentiero petrografico del Giardino Botanico di Oropa partenza dal giardino alle 9,30

- Brusnengo, celebrazione dedicata a chi ha portato lo spirito di questo paese in tutto il mondo. La "Grande Festa dell’Emigrante"

MOSTRE

- Pollone, “Fiori e Colori”, la mostra di acquerelli naturalistici approda a Pollone. A cura di Valeria Quaregna, l’esposizione si terrà a Cascina Emilia, presso la Riserva Naturale del parco Burcina tutte le domeniche, dalle ore 15.00 alle 18.00, proseguirà fino al 6 ottobre.

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Biella, (s)Confini - Mostra personale di Emmanuela Zavattaro,28 settembre - 27 ottobre 2024 alloSpazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14).Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione fino al 6 ottobre