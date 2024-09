Organo, voce e strumenti protagonisti della 37esima rassegna "Ad Maiorem Dei Gloriam" a San Filippo

In occasione della 37.a edizione della Rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam”, i Padri dell’Oratorio di San Filippo di Biella invitano tutti a una serie di concerti ad alto livello, con la proposta dell’Oratorio in musica che realizza la Rassegna con tre eventi organistici di alta qualità, con un appuntamento ormai tradizionale per la vigilia di Tutti i Santi e con un altro atteso evento per il giorno dell’Immacolata, con il coinvolgimento della Banda Cittadina “Verdi”.

La trentasettesima edizione della rassegna offrirà l’ascolto dal vivo di brani eccellenti, proposti dai migliori interpreti del momento. La Rassegna inizierà nella Chiesa di San Filippo in Biella, Sabato 5 Ottobre alle 21, prima serata di Oratorio in musica, con la proposta organistica offerta al pubblico dal celebre esecutore Giuseppe Radini, di concerto ‘a solo’, con musiche di F. Liszt, R. Wagner, A. Rowley, T. Dubois, E. Silas, B. Tours. La serata del secondo appuntamento, sabato 12 ottobre, alle 21, sempre nella Chiesa di San Filippo, l’ensemble “Psallite Deo”, guidato dalla soprano Barbara Raccagni, accompagnata all’organo da Vito Rumi e al flauto da Attilio Sottini, voce recitante Lorena Agosti, offrirà un’ora di coinvolgimento spirituale dal titolo “Piena di Grazia”, attraverso un programma di testi e musiche di J.S.Bach, A.Vivaldi, C.Saint Sens, C.Gounod, G.F.Haendel, in onore alla Vergina Santissima del S.Rosario.

Il 19 ottobre, alle 21, sempre in San Filippo, concerto vocale e strumentale dell’Ensemble “Duo Nodus Cordarum”, con Lala Marelli, voce soprano e interprete al violoncello, mentre alla chitarra esegue Edoardo Tritto. Musiche di F. Schubert, G. Faurè, G. Weber, F. P. Tosti.

Giovedì 31 ottobre, alle ore 21 presso la Chiesa di San Filippo, vigilia di Tutti i Santi, la Rassegna torna al suo mandato originario organistico, con un concerto per organo a due, “IN ONORE DI TUTTI I SANTI”. Alle tastiere dell'organo Bianchi 1868, Giulio De Consoli e Alessandro Tonietti eseguiranno musiche di J.S. Bach, F. Mendelssohn, D. Buxtehude, G. Merkelsi, in una serata vivace musicale e spirituale che si porrà in alternativa alla satirica espressione degli spiriti di Halloween, ridando voce - come già desiderava San Filippo nella Roma carnascialesca del 1550 - alla grande tradizione dello Spirito della fede cristiana, in alcuni brani di musica ispirata.

In appendice alla Rassegna, un appuntamento oramai atteso è l’esibizione della Banda “Verdi” nel tradizionale Concerto dell’Immacolata, Domenica 8 Dicembre alle 21, presso la Chiesa Cattedrale di Biella, che da alcuni anni condivide con la chiesa Oratoriana la titolarità della Rassegna “AD MAIOREM DEI GLORIAM”, che, a partire dal restauro eseguito nel 1988 dell’Organo Bianchi (anno di costruzione 1868), presente nella Chiesa di San Filippo, si è trasformata in un vero evento annuale, andato affermandosi, anno dopo anno, sempre più nel panorama biellese della musica classica, come rassegna di punta nell’ambito della musica sacra.

I Padri dell’Oratorio desiderano vivamente, in questa importante serie di concerti, avere la presenza degli Amici dell’Oratorio, per condividere il clima di Oratorio musicale, così come desiderato nel pensiero concepito da San Filippo Neri.