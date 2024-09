Bielmonte, sport e inclusione con “Baskin Day”.

Il 6 ottobre a Bielmonte, nella splendida cornice dell'Oasi Zegna, si terrà il "Baskin Day", un evento che promette sport e divertimento per tutti, all'insegna dell'inclusione e della partecipazione.

Il programma della giornata è ricco e variegato. Si comincia con un emozionante torneo di Baskin, una disciplina ispirata al basket ma adattata per includere giocatori con diverse abilità. Il torneo vedrà la partecipazione di tre squadre e sarà seguito da una partita amichevole di basket unificato Special Olympics.

Non solo sport: per chi preferisce un'attività più tranquilla, è prevista una camminata a passo lento, aperta a tutti, tra i suggestivi sentieri della montagna biellese. I più piccoli potranno divertirsi con giochi e attività creative, mentre la giornata si concluderà in modo gustoso con una tradizionale castagnata, perfetta per celebrare l'arrivo dell'autunno.

Un appuntamento da non perdere, dove il vero protagonista sarà lo spirito di squadra e l'amore per lo sport, capace di superare ogni barriera.