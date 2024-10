Torna la Camandonina a favore del centro diurno per bambini disabili “Baba Oreste

La Fondazione Maria Bonino invita tutti il 5 ottobre prossimo alla VI° edizione della Camminata Camandonina World Edition. Il ricavato sosterrà il centro diurno per bambini disabili “Baba Oreste” di Dar Es Salaam in Tanzania.

Ester Zimbo, educatrice del centro da molti anni e moglie del responsabile del progetto, si trova a Biella in queste settimane per un progetto di formazione professionale e parteciperà in presenza alla Camminata Camandonina. Sarà un’occasione per ascoltare dal vivo la sua preziosa testimonianza riguardo l’importante e indispensabile lavoro che viene fatto ogni giorno al Centro Baba Oreste.

La Camminata Camandonina partirà alle 10 (ritrovo ore 9.30) dal Piazzale del Santuario del Mazzucco a Camandona dove troverete un comodo posteggio. Si potranno percorrere due itinerari, uno più lungo per gli escursionisti e uno più semplice per famiglie con bambini.

L’iscrizione potrà essere fatta attraverso il nostro sito web https://www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/.