La Corsa Podistica dei Cinque Campanili: torna a Mongrando la 3° edizione.

Mongrando si prepara ad accogliere la Corsa Podistica dei Cinque Campanili, una competizione che il 6 ottobre 2024 raggiungerà la 3° edizione, affermando il successo degli scorsi anni. L'evento, organizzato dall'Associazione La Vetta Running in collaborazione con ANSPI Mongrando, prevede due percorsi: una gara competitiva di 9,8 km e una camminata non competitiva di circa 8 km, entrambe interamente su asfalto e con un dislivello di 200 metri.

La partenza della gara competitiva è fissata per le 10:00, mentre quella non competitiva, che comprende anche camminata e Nordic Walking, prenderà il via alle 9:30. Il ritrovo sarà presso il Polivalente di Mongrando a partire dalle ore 8:00, e i primi 250 iscritti riceveranno un pacco gara garantito.

Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 3 ottobre e avrà un costo di 8-10 euro, in base al percorso selezionato.