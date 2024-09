Il 5 ottobre 2024 dalle 10:00 alle 16:00, il Ludobus farà tappa a Biella - Chiavazza al Giardino Atleti Olimpici Azzurri d'Italia in Via Coda 36.

Il Ludobus è una ludoteca itinerante, un furgone colorato attrezzato con nuovi e antichi giochi per bambini, giovani e famiglie. Per l'occasione saranno organizzati grandi giochi di strada per tutte le età.