L’Adunata 2025 è il turista che ritorna: presentato il progetto “Scopri Biella, vivi il Biellese” FOTO

La 96ª Adunata Nazionale Alpini (9-11 maggio 2025) rappresenta per la Città di Biella e per il Biellese una straordinaria occasione per promuovere il territorio e le sue peculiarità. Nei giorni dell’evento l’Associazione Biella Città Creativa E.T.S. attiverà un progetto di coinvolgimento dei visitatori dal titolo “Scopri Biella, vivi il Biellese!”. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Associazione, il Consorzio turistico Alpi Biellesi, il Consorzio turistico Biella Accoglie e l’Associazione AIGO Confesercenti Biella.

“Scopri Biella, vivi il Biellese!” rappresenterà un’esperienza unica per i visitatori presenti a Biella durante i giorni dell’Adunata, articolata in quattro tappe nel centro cittadino dove saranno presenti postazioni presidiate. Queste ultime, allestite dall’Associazione Biella Città Creativa, saranno rese facilmente riconoscibili e ricollegabili alla creatività biellese del “saper fare tessile” attraverso l’installazione di opere d’arte. Presso le postazioni verranno fornite informazioni sul patrimonio culturale e naturalistico del territorio biellese e verrà data anche la possibilità di partecipare ad una sorta di gioco: quest’ultimo consisterà in una “caccia al tesoro” attraverso la quale i partecipanti potranno conoscere luoghi significativi della Città di Biella. I partecipanti potranno ritirare presso una qualsiasi delle quattro postazioni un “passaporto” con cui, per partecipare al gioco, dovranno ottenere i timbri delle altre postazioni. Una volta raccolti tutti i timbri i partecipanti riceveranno un voucher numerato che permetterà loro di tornare a Biella e nel Biellese, dal 1° giugno 2025 al 30 maggio 2026, usufruendo di una notte offerta dalle strutture ricettive aderenti all’iniziativa a fronte di due notti pagate (3x2). Sarà anche possibile usufruire di due notti offerte a fronte di cinque pagate (7x5).

“Scopri Biella, vivi il Biellese!” è un’iniziativa volta a promuovere il territorio e che vede attuarsi un’importante collaborazione col sistema turistico per valorizzare il paesaggio, l’arte, la cultura, l’artigianato e l’industria tessile che costituiscono elementi significativi di Biella come Città Creativa UNESCO.

Spiega il vicesindaco e presidente dell’Associazione Biella Città Creativa E.T.S., Sara Gentile: “L’iniziativa ‘Scopri Biella, vivi il Biellese!’ si configura come una strategia concreta e dinamica per trasformare la straordinaria visibilità dell’Adunata Nazionale Alpini 2025 in una leva di promozione duratura. Un’occasione unica per valorizzare la rete di attori locali, far crescere il senso di appartenenza al titolo UNESCO e incentivare un turismo consapevole e di qualità nel Biellese. Ringrazio per la grande collaborazione i consorzi turistici del Biellese e l’associazione che riunisce le strutture extra alberghiere perché hanno dimostrato grande disponibilità e professionalità, smentendo con i fatti quella narrazione ingenerosa che dipinge il Biellese come un territorio poco accogliente. Il loro impegno, insieme a quello di tutti i soci dell’Associazione Biella Città Creativa, è la prova che il Biellese sa accogliere, sa collaborare e soprattutto sa credere nel proprio potenziale”.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Biella Città Creativa E.T.S. in collaborazione con il Consorzio turistico Alpi Biellesi, il Consorzio turistico Biella Accoglie e l’Associazione AIGO Confesercenti Biella.