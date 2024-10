Le corse della settimana di newsbiella.it dal 30 settembre

L'Associazione Amici dell'Ospedale sabato 5 ottobre ti aspetta alla Maratoma, una corsa/camminata aperta a tutti. In programma: sport, premi e un gustoso polenta party! la partenza è alle 17:30 dal Lanificio F.lli Piacenza, Pollone. Il ricavato sarà devoluto a sostegno dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella. Alla MARATOMA ci si può iscrivere scaricando, compilando e inviando a prolocopollone@gmail.com la scheda presente sul sito della prolocodipollone.com oppure presso Accademia dello Sport ADP Pietro Micca di Biella Corso Pella 19 o anche sabato 5 presso la segreteria della corsa al Lanificio Piacenza. Il percorso è lungo 7 km ed è immerso nella splendida cornice del Parco Burcina. Non mancherà una gara dedicata ai più piccoli la MARATOMINA, aperta ai bimbi da 4 a 6 e da 7 a 10 anni divisi in categorie e che vedrà premiati con un ghiotto medaglione offerto da Giolito Formaggi Bra.

Sempre sabato 5 ottobre è in programma a Miagliano la prima edizione della Villa Poma Trail. Sono previsti un percorso trail, della lunghezza di 8 km circa con dislivello di circa 200 metri, quasi totalmente su strade sterrate o sentieri che si svilupperà nei comuni di Miagliano, Sagliano Micca e Tavigliano; una camminata ludico motoria, un percorso lungo la passeggiata nel Bosco degli Gnomi che avrà invece la lunghezza di circa 1 km per i bambini e 30 metri che sono riservati ai nonni sprint (camminata degli ospiti di Villa Poma accompagnati da ospiti o da parenti o amici). E' gradita l'iscrizione sul sito www.traildeiparchi.com. L’organizzazione è a cura di Asd Sport e Natura (www.traildeiparchi.com) e Residenza per Anziani Villa Poma ed Eventi Miagliano e Oratorio Miagliano per il supporto logistico e di partecipazione.

Il 5 ottobre, c'è anche in programma la Camandonina, il cui ricavato sosterrà il centro diurno per bambini disabili “Baba Oreste” di Dar Es Salaam in Tanzania. In presenza: partenza ore 10 dal Piazzale del Santuario del Mazzucco dove c’è un comodo parcheggio. Potrai percorrere due itinerari, uno più lungo per gli escursionisti e uno più semplice per famiglie con bambini. Se decidi di partecipare all’ultimo momento potrai iscriverti la mattina stessa alla partenza dalle ore 9. Attenzione, il pacco gara verrà consegnato il giorno della Camminata e solo per i primi 150 iscritti è prevista la maglietta con il logo dell’evento. Se non puoi partecipare in presenza puoi partecipare alla CAMMINATA CAMANDONINA WORLD EDITION: corri, cammina, fai nordic walking con chi vuoi, e dovunque ti trovi. Scegli tu la data, l’ora, il luogo e il percorso. Iscrizioni su https://www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/ Ti aspettiamo! L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Camandona, di Biella Turismo , con la collaborazione tecnica dell’ As Gaglianico 1974 e della Fidal Piemonte

Domenica 6 ottobre a Mongrando si corre la Corsa Podistica dei Cinque Campanili, alla 3° edizione. L'evento, organizzato dall'Associazione La Vetta Running in collaborazione con ANSPI Mongrando, prevede due percorsi: una gara competitiva di 9,8 km e una camminata non competitiva di circa 8 km, entrambe interamente su asfalto e con un dislivello di 200 metri. La partenza della gara competitiva è fissata per le 10:00, mentre quella non competitiva, che comprende anche camminata e Nordic Walking, prenderà il via alle 9:30. Il ritrovo sarà presso il Polivalente di Mongrando a partire dalle ore 8:00, e i primi 250 iscritti riceveranno un pacco gara garantito.

A Oropa domenica 6 è in calendario il Vertikal Tovo, un evento sportivo di grande significato, intitolato alla memoria di Jean Pellissier, uno dei più forti atleti valdostani scomparso nel 2023. L’edizione 2024 del Vertikal Tovo, organizzato dalla GS Favaro, affiliata CSEN, sarà una competizione speciale per diversi motivi. Oltre alla classica gara verticale di 2,9 km e 1000 metri di dislivello positivo che partirà da Oropa, questa edizione segnerà il primo anno di gemellaggio tra il Vertikal Tovo e il Vertical Tube di Villeneuve (in Valle d’Aosta), in programma il 3 novembre 2024 e dalle caratteristiche tecniche molto simili. Il Vertikal Tovo di Oropa partirà alle ore 9.00, a scaglioni, e per i più giovani, nel pomeriggio, si terrà un percorso appositamente dedicato, con partenza alle ore 14.00. Le iscrizioni sono disponibili al costo di 30 euro fino al 30 settembre, e a 35 euro fino al giorno della gara (salvo esaurimento posti), presso il sito: https://www.wedosport.net/volantino_gara.cfm?gara=56428

