Donna incastrata nell'auto uscita di strada, al lavoro i soccorritori per il salvataggio - Foto e video Benedetti per newsbiella.it

Poco dopo le 21 di oggi, 22 aprile, i soccorsi sono stati allertati per un incidente autonomo in super all'uscita di Valdengo. Un'auto è uscita di strada ed è volata nel fossato che costeggia la carreggiata ribaltandosi. La conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo, dopo un delicato lavoro dei Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri, è stata estratta e trasportata in Ospedale cosciente.

Al momento non sono note le sue condizioni.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.