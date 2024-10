Note in Natura, torna a Strona la passeggiate in natura con la musica di Bach e Vivaldi

Tornano a Strona le Note in Natura. Si tratta di una passeggiata con soste musicali (Bach e Vivaldi), eseguite dagli allievi del corso Suzuki presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella, tra i sentieri di Strona.

Il ritrovo è in programma alle 13.30 di domenica 6 ottobre davanti al Municipio per un percorso di circa 7 chilometri. Per chi volesse camminare la metà del tragitto è previsto una seconda adunanza in piazza del Teatro, intorno alle 15.30. L'arrivo è per le 17, con merenda finale nell'area esterna del Municipio.