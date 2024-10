Puliamo il Mondo, appuntamento a Candelo nel segno dell'ambiente

Anche quest'anno Candelo aderisce all'iniziativa Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento di volontariato ambientale che grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati ed amministrazioni locali si svolge in Italia dal 1993, come edizione nazionale dell'evento mondiale Clean up the World.

L'appuntamento è per sabato 5 ottobre, dalle 9, con ritrovo presso piazza Castello. Al termine dell'iniziativa verso le 12.30 circa, per tutti i partecipanti, è prevista una visita guidata gratuita del nuovo percorso multimediale del Ricetto.