Open Day, Laboratori d'arte per bambini

Sabato 5 ottobre, presso la sede della Fondazione Clelio Angelino in via Losana, 4 a Biella, si svolgerà l'Open Day dedicato ai laboratori d'arte per bambini LaborARTE.

Sono previste attività ludiche e si consiglia di prenotare al numero 015 247 2951. Gli orari dell'evento sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il Progetto LaborARTE della Fondazione Angelino ha l'obiettivo di fornire ai bambini gli strumenti necessari per comprendere l'importanza del colore, del teatro d'espressione, della musica e della musica elettronica. Attraverso attività ludiche e educative, i bambini avranno l'opportunità di esplorare il mondo dei colori e scoprire come questi possano influenzare le emozioni e l'ambiente circostante. Il teatro d'espressione li aiuterà a sviluppare la creatività e l'empatia, utilizzando il corpo e la voce per raccontare storie ed esprimere sentimenti. La musica, sia tradizionale che elettronica, stimolerà l'ascolto attivo, la coordinazione motoria e la sensibilità artistica, offrendo un'esperienza coinvolgente e completa. In questo modo, il Progetto mira a promuovere una crescita armoniosa e integrata nei bambini, valorizzando il ruolo delle arti come strumenti di sviluppo personale e sociale.

I laboratori inizieranno mercoledì 9 ottobre, e seguiranno tutti i lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:00. Durante l'open day sarà possibile effettuare l'iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: 015 247 2951 – laborarte@fondazioneangelino.it