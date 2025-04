Golf Club Cavaglià: Bucino e Griggio dominano la Louisiana di Pasquetta FOTO

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla tradizionale Louisiana di Pasquetta by Osteria Rabezzana, andata in scena sul verde percorso del Golf Club Cavaglià. A partire dalle 11.40, una quarantina di team si sono sfidati in simultanea sulle 18 buche con la formula louisiana medal a coppie.

A imporsi nella classifica lorda è stata la coppia composta da Simone Bucino e Stefano Griggio, autori di un eccellente 61 colpi, ben sette sotto il par del campo. Nel netto, invece, il primo posto è andato a Marinella Bacchetta e Giancesare Drocco con uno straordinario 60, seguiti da Giovanni Greppi/Vittorio Eulogio e Giorgio De Rigo Piter/Enrica Aprile, entrambi con 61. Riconoscimento speciale per la prima coppia mista: Nicole Zanetti e Jay Rohan Silva, che hanno chiuso con un buon 63.

La giornata si è conclusa all’insegna della convivialità, con una grigliata all’aperto nella veranda del ristorante del club, La Prateria Steak House, tra brindisi e racconti di swing.