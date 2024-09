Premio +Bellezza in Valle, selezionati i 10 finalisti

Quinta edizione del Premio +Bellezza in Valle. La giuria ha concluso il suo impegnativo lavoro, selezionando 10 finalisti – 5 per la Sezione Edilizia e 5 per la Sezione Ambiente tra oltre 30 progetti provenienti da tutta la provincia di Biella.

Obiettivo come sempre del progetto è quello di valorizzare le bellezze del territorio attraverso questo concorso, nato nel 2019 grazie al Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza.

La cerimonia finale di premiazione si terrà il 5 ottobre dalle ore15:45 presso Palazzo Gromo Losa a Biella.