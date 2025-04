Città Studi Biella celebra 24 neo Dottori e Dottoresse FOTO

Città Studi Biella ha festeggiato nei mesi di marzo e aprile 2025 un momento significativo per tanti studenti e studentesse: le proclamazioni ufficiali dei laureati dell’Università di Torino nei corsi attivi presso il campus biellese.

Un’occasione emozionante che ha visto protagonisti 24 giovani provenienti da percorsi di studio diversi ma uniti dallo stesso traguardo: la conquista della laurea. Famiglie, docenti e amici hanno accompagnato con orgoglio questi nuovi professionisti nel giorno più atteso del loro percorso accademico.

Le date delle discussioni e delle proclamazioni:

25 marzo 2025 Servizio Sociale

27 marzo 2025 Amministrazione Aziendale

04 aprile 2025 Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development

11 aprile 2025 Scienze dell’Amministrazione Digitale

Queste giornate hanno confermato il ruolo centrale del campus di Città Studi, sede dell’Ateneo torinese, che continua a essere un motore di crescita per il Biellese, formando giovani talenti pronti a mettersi in gioco nei settori del sociale, dell’economia, della pubblica amministrazione digitale e del turismo culturale, e a distinguersi come punto di riferimento per l’alta formazione, con corsi sempre più legati alle esigenze reali del territorio e capaci di aprire concrete opportunità professionali, accompagnando così le nuove generazioni verso un futuro professionale solido e stimolante.

Le cerimonie, partecipate e sentite, hanno rappresentato un vero e proprio rito di passaggio, celebrato con entusiasmo e grande soddisfazione da parte di tutti i presenti.

I laureati e le laureate

Servizio Sociale – 25/03/2025

BOIERI FRANCESCA

DI GIORGIO VALENTINA PIA

FASANO ALESSIA TERESA

GARIN ALESSIA

GASPARINI SILVIA

PARODO MELISSA

RICONDA FRANCESCA

ROSSETTO MATTEO

SOLIGO ROBERTA

Amministrazione Aziendale – 27/03/2025

BUONGIOVANNI GIADA

DESARLO MARTINA

FORMAGGIO FILIPPO

MUSSO GIORGIA

RAGNO AGOSTINO

RESSA ALESSANDRO

RIDOLFI JASMINE

SALGARELLA MATTEO

Economia e Gestione delle Imprese – 27/03/2025

RIGO VALERIA

Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development – 04/04/2025

CHINIGÒ GIULIA

KAPP ELIZAVETA

SHAHID MEHERUBA

Scienze dell’Amministrazione Digitale – 11/04/2025

BONORA FABIO

FANTATO FABIO

VESCO SARA

Proclamati anche 12 nuovi infermieri

Giovedì 10 aprile scorso si è concluso il percorso di studi universitari per dodici studenti del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Biella dell’Università del Piemonte Orientale.

Alla proclamazione ha presenziato il Direttore Sanitario ASLBI, Pierangelo Sarchi, il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie ASLBI, Antonella Croso, il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi – il quale ha espresso orgoglio per la presenza del Corso di Laurea in Infermieristica a Città Studi, auspicando prospettive di sviluppo futuro, anche grazie alla collaborazione tra Università e Azienda Sanitaria di Biella -, il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Prof. Alberto Dal Molin, il Coordinatore del Corso di Laurea e Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Simona Milani, e Antonella Petterino, in rappresentanza dello stesso Ordine.