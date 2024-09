Netro vi aspetta al 2° Utuberfes Netreis: fiumi di birra e tanto divertimento!

Netro si appresta a rivivere tre serate di puro divertimento, accompagnate come sempre da concerti con gruppi Folk/rock provenienti direttamente dall’Alto Adige e ottimi piatti che si rifanno alla tradizione bavarese.

E naturalmente non potrà mancare l’ottima birra Menabrea, il tutto servito dai ragazzi della Pro Loco rigorosamente in costume Tirolese.

Infatti a seguito del successo della passata edizione, il 4- 5 -6 ottobre 2024 la Pro loco di Netro organizza il 2° UTUBERFEST 2024.

Di particolare interesse, sabato 5 ottobre a partire dalle ore 19,30 sarà la sfilata dei trattori in notturna iniziativa che la scorsa edizione ha riscosso notevole successo e approvazione da parte dei partecipanti.

Pertanto alla Proloco non resta che invitarvi a partecipare numerosi per trascorrere tre serate in nostra compagnia

Vi aspettiamo!