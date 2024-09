Grande Festa dell’Emigrante a Brusnengo

Domenica 6 ottobre Brusnengo si trasformerà nel cuore pulsante di una celebrazione dedicata a chi ha portato lo spirito di questo paese in tutto il mondo. La "Grande Festa dell’Emigrante" è molto più di un evento: è un momento di riflessione, di storia e di sapori autentici, un’occasione unica per ricordare gli emigranti del paese, che hanno cercato fortuna in terre lontane.

La giornata inizierà alle 10:30 presso il cippo dedicato agli emigranti con una cerimonia commemorativa, seguita dalla Messa nella chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo. Dopo il pranzo all’Oratorio, il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Museo dell’Emigrante di Roasio, un tuffo nella memoria collettiva di chi ha lasciato Brusnengo per esplorare nuovi mondi. Non mancherà un tocco cinematografico: durante il pranzo, sarà possibile visionare il cortometraggio Un paese dove tornare, realizzato dai giovani di Brusnengo.

Partecipare alla Grande Festa dell’Emigrante non è solo un modo per gustare ottimi piatti, ma anche per entrare in contatto con le radici profonde di un paese che non dimentica i suoi figli, ovunque si trovino nel mondo.