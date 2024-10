Zubiena, si parte alla scoperta della Bessa con aperitivo finale

È in calendario per questo sabato mattina, dalle 10, un nuovo appuntamento al centro visite di Vermogno nella Riserva Naturale della Bessa a Zubiena.

L'evento gratuito prevede una passeggiata naturalistica accompagnati dal guardiaparco dell'ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore che saprà raccontare ai partecipanti le particolarità e le bellezze della Riserva Naturale.

A chiusura della passeggiata è poi previsto un aperitivo in compagnia della Pro Loco di Cerrione. Con l'occasione sarà possibile anche visitare il centro visite per apprezzare i diorami ed espositori rappresentanti le antiche attività di ricerca dell'oro oltre ad alcuni aspetti naturalistici dell'area. Per info: iscrizioni@parcoticinolagomaggiore.it