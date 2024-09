Settimana del pianeta terra 2024, Oropa: geomorfogiro-la geologia in uno sguardo

Le Geoscienze sono nella nostra quotidianità e rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale del nostro Paese: riguardano risorse idriche e minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sicurezza ambientale e salute umana.

La Settimana del Pianeta Terra vuole far conoscere al grande pubblico il nostro Paese attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e naturalistico. Consapevoli che la condivisione del sapere è l'obiettivo principale di una buona comunicazione scientifica e che una società più informata è una società più coinvolta, diamo voce non solo all'mbito accademico e della ricerca ma anche agli animatori operanti nei diversi settori e capaci di trasferire e diffondere ad un pubblico sempre più vasto - in modo rigoroso ma semplice e gioioso - la cultura geologica, ambientale e naturalistica. Creando attenzione e curiosità.

Con questo spirito, durante la prima settimana di ottobre, si svolgeranno in tutta Italia i Geoeventi: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte nei musei, centri di ricerca e osservatori astronomici, laboratori didattici e sperimentali, esposizioni e mostre, convegni, conferenze e seminari, attività artistiche e musicali, enogastronomia.

A Biella, l'evento è organizzato da WWF Oasi e Aree protette Piemontesi ETS e dal Giardino Botanico di Oropa.

Sulle tracce della storia geologica del territorio

La Valle di Oropa si presta particolarmente alla pratica delle attività sportive all'aperto. Non di meno, la semplice osservazione del paesaggio rende la Valle un'aula di storia naturale a cielo aperto, in cui è possibile intuirne le vicende passate, la formazione delle Alpi e la loro evoluzione morfologica degli ultimi 2 milioni di anni.

Escursione con Accompagnatore naturalistico GAE abilitato, completata da una visita al sentiero petrografico del Giardino Botanico di Oropa.

Iscrizione obbligatoria entro il 05/10/2024 ore 18:00

Partenza dalla biglietteria del Giardino alle ore 09:30, attrezzatura consigliata: pedule da escursionismo, abbigliamento a strati, mantella od ombrello, pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). L’itinerario potrebbe variare a insindacabile giudizio della guida.