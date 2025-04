In Duomo a Biella una Santa Messa in suffragio di Papa Francesco

Risuonano ancora nei nostri cuori le parole scritte da Papa Francesco per l'omelia del giorno di Pasqua, citando la scrittrice e teologa Adriana Zarri: «Signore, in questa festa noi ti chiediamo questo dono: di essere noi pure nuovi per vivere questa perenne novità. Scrostaci, o Dio, la triste polvere dell’abitudine, della stanchezza e del disincanto; dacci la gioia di svegliarci, ogni mattino, con occhi stupiti per vedere gli inediti colori di quel mattino, unico e diverso da ogni altro. […] Tutto è nuovo, Signore, e niente ripetuto, niente vecchio».

Anche la nostra Diocesi - come avviene nelle chiese locali di tutto il mondo - desidera radunarsi in preghiera per celebrare l'Eucarestia, presieduta dal nostro Vescovo Roberto, in suffragio di papa Francesco: lo farà giovedì 24 aprile alle ore 21 in Cattedrale a Biella.

È invitato tutto il popolo di Dio nelle sue diverse componenti; i sacerdoti sono invitati alla concelebrazione attorno al nostro Vescovo.

La celebrazione sarà anche l'occasione per accompagnare i numerosi adolescenti e giovani che - insieme al Vescovo, alcuni sacerdoti e i loro educatori - nella notte partiranno per Roma in vista della partecipazione al Giubileo degli Adolescenti: vicini dunque in spirito al Papa nei giorni in cui la Chiesa e il mondo intero lo saluterà affidandolo con fede e gratitudine al Dio della vita.