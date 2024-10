OFTAL Biella, sabato la processione votiva per le vie della città

Sabato 5 ottobre è in calendario la processione votiva per le via della città di OFTAL Biella.

La processione percorrerà via Italia (dalla chiesa S.S. Trinità a piazza 1 Maggio), piazza Primo Maggio, Piazza Martiri della Libertà, via San Filippo, via De Seminari, Piazza Duomo.

La partenza sarà intorno alle ore 20.30 fino alle ore 22.30.