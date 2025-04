Medicina Tradizionale Cinese: laboratorio di Qi Gong per il benessere femminile.

La dottoressa Giovanna Mariani, esperta in Medicina Tradizionale Cinese certificata dall’Università di Nanchino, amplia il proprio ciclo di incontri dedicati al benessere femminile. L'iniziativa "Benessere in movimento", ospitata nella suggestiva cornice settecentesca di Casale Campra (Via del Canale 3, Graglia - Biella), si arricchisce infatti di nuove date domenicali.

Il laboratorio propone un’introduzione alla MTC (Medicina Tradizionale Cinese) contemporanea per occidentali, con attività gratuite basate sul metodo di auto-trattamento “Healing Creative”, Qi Gong e Tai Ji. Particolare attenzione è dedicata al Qi Gong dei 14 movimenti, praticato in forma base e divulgativa per avvicinare il pubblico a queste antiche discipline orientali.

Gli appuntamenti si terranno:

Sabato 26 aprile (9.30 - 12) e domenica 27 aprile (15 - 17)

Sabato 17 maggio (9.30 - 12) e domenica 13 maggio (15 - 17)

Sabato 24 maggio (9.30 - 12) e domenica 25 maggio (15 - 17) con conferenza finale e pratica full immersion

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare:

Dott.ssa Giovanna Mariani al numero 347.5978019 (anche WhatsApp)

oppure i numeri 015.2593649 e 339.5405600.