Disturbi del neurosviluppo: a Biella un incontro fra esperti e famiglie.

Sabato 5 ottobre, presso Cascina Oremo (corso G. Pella, 21 Biella), si terrà un evento dedicato al tema del supporto alle persone con disturbi del neurosviluppo, nell’ambito del progetto “Valori in rete”.

Organizzato con il contributo del Ministero per le disabilità e della Regione Piemonte, l'incontro offrirà una panoramica delle novità legislative e dei servizi sul territorio: “Il Progetto di vita della persona con disturbi del neurosviluppo: inquadramento normativo alla luce del decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62”.

La giornata inizierà alle 8.30 con l'accreditamento dei partecipanti, seguito dai saluti istituzionali e la presentazione delle co-progettazioni. Tra i relatori, Clara Salvador, Presidente del Comitato 162 Piemonte, e un team di esperti tra cui la Prof.ssa Alice Scavarda e la dott.ssa Micol Schifino, che parleranno della mappatura dei servizi per l'autismo a Biella. La sessione includerà anche interventi sul parent training, con specialisti come il dott. Bert Pichal e la dott.ssa Laura Ughetto Budin, esperti in disturbi dello spettro autistico.

Il convegno si concluderà con le testimonianze delle persone con autismo e delle loro famiglie, e un dibattito aperto al pubblico. Il termine del convegno si terrà alle 13.30.