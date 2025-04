"Amministrare e gestire una ODV": un corso gratuito dedicato agli operatori del Terzo Settore.

Il Coordinamento CSVnet PIEMONTE propone anche per il 2025 il percorso formativo “Amministrare e gestire una ODV”, pensato per chi opera all’interno delle organizzazioni di volontariato. Il ciclo di incontri è rivolto a volontarie e volontari di ODV accreditate al CSV di riferimento e iscritte (o in procinto di iscriversi) alla sezione corrispondente del RUNTS.

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà online ogni mercoledì, dal 7 maggio al 4 giugno, dalle 17.30 alle 19.30. L’obiettivo è offrire una panoramica completa sugli aspetti gestionali, amministrativi e contabili di una ODV, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla recente riforma del Terzo Settore. Cinque appuntamenti per approfondire temi fondamentali: dal ruolo degli amministratori alla gestione dei dati personali, dalla co-programmazione con gli enti pubblici, agli obblighi assicurativi e alle scritture contabili.

I docenti coinvolti sono Enrico Bussolino, Bianca Maxim e Paolo Rota, esperti in ambito giuridico-amministrativo.

L’iscrizione è obbligatoria entro le 13.00 del giorno di inizio del corso, che avverrà tramite il portale CTV della propria provincia.

Di seguito il calendario di incontri:

- 7 maggio: "Inquadramento generale di una ODV – Enrico Bussolino, Bianca Maxim"

- 14 maggio: "Novità normative e gestione dell’Ente – Enrico Bussolino, Bianca Maxim"

- 21 maggio: "Responsabilità, dati personali e co-progettazione – Enrico Bussolino, Bianca Maxim"

- 28 maggio: "Scritture contabili e rendicontazione – Paolo Rota"

- 4 giugno: "Obblighi assicurativi e Registro Volontari – Bianca Maxim"