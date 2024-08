Bolle di Malto, è ufficiale: l’ottava edizione è la più importante d’Italia FOTO e VIDEO

L’esordio di Bolle di Malto risale al 2015 e la scommessa biellese nata dall’idea di Marta Florio e Raffaele Abbattista si è rivelata vincente, lo dimostrano presenze e successi raggiunti, come il debutto nazionale del 2018.

Nato come evento del territorio biellese, Bolle di Malto rappresenta un vero e proprio culto per gli amanti della birra artigianale di qualità, una tappa da non perdere per degustare le migliori specialità del territorio, grazie a un’attenta selezione e promozione dei sapori locali.

Anche l’edizione 2024 vanterà di grandi passi avanti, rispetto a quella precedente. È ufficiale: Bolle di Malto acquisisce rilievo di carattere nazionale. Sponsor del Concerto del 1° Maggio ha diffuso il verbo brassicolo in ogni regione d’Italia, partendo dal Circo Massimo di Roma, dove qualche mese più avanti avrebbe divulgato, tramite conferenza stampa, l’evento biellese alla Camera dei deputati e la presentazione presso le sale della Regione Piemonte.

LEGGI ANCHE: Bolle di Malto Official Partner del Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo -Roma

LEGGI ANCHE: Biella capitale della birra dal 29 agosto al 2 settembre con Bolle di Malto all' 8° edizione, FOTO e VIDEO

LEGGI ANCHE: Bolle di Malto, l'edizione 2024 si presenta in Regione Piemonte tra grandi novità ed eventi da non perdere FOTO e VIDEO

Nel corso degli anni anche i birrifici si sono rinnovati, portando nuove influenze da fuori regione, per soddisfare il crescente numero di visitatori assetati e i palati più esigenti.

Non solo birra ma anche gastronomia, musica e divertimento: fra stand di Street Food, per rifocillarsi con i piatti della tradizione, creazioni uniche e il mega-palco sul quale si susseguono artisti talentuosi ed esperti di settore, ora di fama internazionale.

Attraverso gli articoli di newsbiella.it, ripercorriamo i momenti principali, che hanno trasformato un’intuizione in una scelta vincente:

LEGGI

- Edizione 2015. “Al piazzo una serata al sapore di malto”: una rassegna dei migliori birrifici della provincia e non solo, che supportati dai ristoranti e locali di Piazza Cisterna, offriranno una serata tutta biellese.

LEGGI

- Edizione 2016. “Trabocca il Piazzo di Biella, a Bolle di Malto occorre più spazio”: per la prossima edizione gli organizzatori hanno previsto di ampliare l’evento e distribuirlo su più serate. L’incertezza del successo iniziale viene ora confermata dalle presenze di quest’anno.

LEGGI

- Edizione 2017. “Bolle di Malto accoglie enogastronomia e Street Food”: il territorio accoglie specialità tipiche e fuori regione, in crescita i birrifici e in aumento le esibizioni dal vivo. Un perfetto trampolino di lancio, che anticipa la necessità di una nuova sede.

LEGGI

- Edizione 2018. “Bolle di Malto da record, 70 mila visitatori in quattro giorni nella nuova location”: Piazza Martiri offre nuove opportunità e raddoppiano i numeri dell’edizione precedente. Approdano a biella avventori svizzeri e incalzano gli show e le esibizioni dal vivo. Le realtà territoriali crescono con l’evento: “Si guarda avanti alla prossima edizione”.

LEGGI

- Edizione 2019. “Risultati straordinari per la 5a edizione e i sapori del territorio conquistano nuovamente il favore del pubblico”: Bolle di Malto è oggi un evento nazionale e gli stand provengono da ogni regione, i favoriti però rimangono i sapori locali, valorizzati dalle specialità enogastronomiche in crescita. In programma un tour nazionale per soddisfare tutti gli appassionati.

LEGGI

- Edizione 2022. “I due anni di assenza non hanno smorzato l’entusiasmo: Bolle di Malto buca il tetto delle 100mila presenze”. 45.000 litri di birra erogati, 80.000 bicchieri riempiti, 30 relatori per gli Stati Generali della Birra, 40 ore di musica dal vivo e 5 lingue straniere parlate. L’evento si conferma uno dei più seguiti a livello nazionale, raggiungendo la classifica dei più attesi della penisola.

LEGGI

- Edizione 2023: "Il Biellese è stato eletto il capoluogo piemontese: la Mecca ufficiale del gusto brassicolo, italiano ed estero". Grandi artisti, oratori ed esperti di settore hanno incantato un pubblico che oltrepassa i limiti territoriali. Oltre 110mila le presenze che hanno portato un'indotto che ha portato i prodotti enogastronomici locali alla fama nazionale e internazionale.

Ieri, martedì 26 agosto, la kermesse è stata inaugurata di fronte a Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella. Presenti i rappresentanti delle istituzioni territoriali, l’amministrazione, ideatori e volontari e tutti insieme hanno brindato alla prima spillatura; il primo di migliaia di altri fusti che in questi giorni disseteranno decine di migliaia di turisti.

Di seguito le parole dei protagonisti:

LEGGI ANCHE: Bolle di Malto, cresce l'attesa: a Biella la cerimonia di apertura del primo fusto FOTO e VIDEO