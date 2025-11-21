 / Gusti & Sapori

Gusti & Sapori | 21 novembre 2025, 09:00

L’Azienda Agricola Bongiovanni porta i sapori autentici del Biellese alle fiere di Natale FOTO e VIDEO

L’azienda di Mottalciata vi aspetta  alle fiere natalizie del Biellese e del Vercellese.

L’autunno e l’inizio dell’inverno hanno il  profumo di nocciole tostate e miele artigianale grazie all’Azienda Agricola Bongiovanni di Mottalciata, che in queste settimane sarà presente a diverse fiere del territorio biellese e vercellese.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

- 28 e 29 novembre a Candelo,

- 6, 7 e 8 dicembre nuovamente a Candelo,

- domenica 14 dicembre a Valdilana,

- domenica 21 dicembre doppio appuntamento a Valdilana - Strona e a Borgosesia (VC).

Fondata nel 2015 dalla passione per la natura di Mattia Bongiovanni, l’azienda è una piccola ma sostenibile  realtà agricola del Biellese, specializzata nella coltivazione di nocciole e nella produzione artigianale di miele. Il cuore dell’attività è un noccioleto di 3 ettari coltivato con la varietà Tonda Gentile Trilobata, rinomata per la sua qualità superiore. Le nocciole vengono raccolte, essiccate e trasformate direttamente in azienda, garantendo un prodotto genuino e di qualità.

L’azienda porta avanti anche il progetto  di apicoltura nomade, ovvero spostare gli alveari seguendo le fioriture, per ottenere miele di qualità e di varietà diverse,  ma sempre nel rispetto del ritmo naturale delle api.

Tra le qualità di miele proposto possiamo trovare acacia, millefiori, tiglio e castagno.

I prodotti dell’Azienda Agricola Bongiovanni rappresentano anche un’idea regalo perfetta per il Natale: confezioni di gusto e qualità ideali per donare ai propri familiari, amici o dipendenti, valorizzando le eccellenze del territorio.

Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici del Biellese e conoscere da vicino un giovane produttore che ha fatto della qualità, della passione e della sostenibilità la sua missione.

 

Contatti: Mattia Bongiovanni  telefono  331 76 04 403
Emailinfo.mbongiovanni@gmail.com
Social: Instagram e Facebook @aziendaagricolabongiovanni

Informazione pubblicitaria

