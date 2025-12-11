Secondo incontro d’Avvento al Santuario di Oropa

Il secondo incontro d’Avvento, in programma venerdì 12 dicembre alle 21 presso la Sala Frassati, al Santuario di Oropa avrà come filo conduttore le parole del Vangelo di Giovanni: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci, ma cos’è questo per tanta gente?” (Gv 6,9) Ospiti della serata saranno Andrea Franchi e Massimo Piciotti, autori del libro “Amati. Un’esperienza possibile”, pubblicato da Edizioni San Paolo con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi.

Il volume, uscito nell’aprile 2025, raccoglie testimonianze di donne e uomini comuni che, attraverso l’esperienza dei Banchi di Solidarietà, hanno riscoperto il valore della relazione, della gratuità e del dono di sé. «Siamo fatti così: il bisogno di bene ci definisce, ma il dono di noi stessi ci trasforma» si legge nelle note di copertina: un messaggio che attraversa l’intero libro e che sarà al centro del dialogo con il pubblico. “Amati” è un invito a riconoscere come l’amore ricevuto e quello donato possano generare cambiamento nelle persone e nelle comunità: un tema particolarmente significativo nel tempo di Avvento, tempo di attesa, apertura e rinnovamento. Nella prefazione, il cardinale Zuppi ne evidenzia il doppio significato: «Tutti i protagonisti del libro sono “amàti”, da Dio e dai fratelli.

Nello stesso tempo possiamo leggere il verbo come esortazione: “àmati!”, cioè scegli di amare!». L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento spirituale e sociale, capace di parlare sia a chi vive l’impegno del volontariato, sia a chi cerca nuove motivazioni per il proprio quotidiano. Ingresso libero. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta streaming sul canale You Tube del Santuario di Oropa.